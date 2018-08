Bewoners verlaten tijdig appartement bij woningbrand in Harderwijk

video Lisanne uit Harderwijk is kankervrij ‘Nu is het écht klaar!’

11 augustus Bij Lisanne Spaander uit Harderwijk werd in 2014 botkanker ontdekt. Ze genas, maar de ziekte keerde in november vorig jaar terug. Op de langste dag van het jaar, 21 juni jongstleden, kreeg ze het bevrijdende telefoontje dat ze schoon is. ,,En nú is het écht klaar,’’ zegt ze resoluut, dik anderhalve maand later. ,,Ik wil dit niet nóg een keer.’’