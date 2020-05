Bezoeker en patiënt mogen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk alleen nog binnen via triagetent

Ziekenhuis St Jansdal is alleen nog toegankelijk via een witte tent bij de hoofdingang, waar bezoekers en patiënten worden gescreend. Sinds vandaag is het nieuwe regime van kracht.

Ook de vestiging van St Jansdal in Lelystad heeft sinds vandaag een tent voor de hoofdingang gekregen. ,,Reden voor de tent is dat er sprake was van te veel opstoppingen in de entreehal,’’ zegt woordvoerder Anneke Plette van het Harderwijker ziekenhuis. ,,We willen de doorstroming sneller laten verlopen, daarom vangen we de mensen nu buiten op.’’

In de witte triagetent krijgt iedere bezoeker en patiënt een gesprek. Medewerkers screenen de lichaamstemperatuur van de gast. Ook moeten bezoekers vragen beantwoorden over hun gezondheid. Indien nodig krijgen ze een mondmasker om te dragen. Als bezoekers klachten ervaren, wordt hen verzocht het ziekenhuis te verlaten.

Tot nu toe stond alleen bij de ingang voor eerstehulp een triagetent bij ziekenhuis St Jansdal.

Het bezoekuur bij het Harderwijkse ziekenhuis is verruimd; van 14 tot 20 uur. Alleen bezoek dat zich van te voren telefonisch heeft aangemeld bij de verpleegkundigen op de afdeling, wordt toegelaten, maximaal twee per patiënt.

Bloedafname alleen op afspraak

Niet alleen de entreehal bij het Harderwijker ziekenhuis had te kampen met te veel wachtenden die dicht opeen stonden, ook in de wachtkamer bij het laboratorium was dit het geval. Daarom worden vanaf vandaag alleen nog bloedtests afgenomen op afspraak. ,,Het gebeurde regelmatig dat de wachtkamer bij het lab vol zat met wachtenden,’’ zegt de woordvoerder van het ziekenhuis. ,,Dan is het onmogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren.’’