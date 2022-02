Bezorgbusjes liever niet meer in de binnenstad van Harderwijk maar naar ‘pakketwanden’

VIDEO Zelfs toen Lara bij een andere club korfbalde deed ze nog vrijwilli­gers­werk bij haar Unitas in Harderwijk

Ze wilde wel eens weten waar haar sportieve plafond lag. En dus maakte Lara Kreikamp (25) de overstap van haar Unitas naar DOS’46. Maar in die drie seizoenen bleef ze ‘gewoon’ vrijwilligerswerk doen bij Unitas, de korfbalclub in Harderwijk. ,,Deze club is een groot deel van mijn leven. Daar zet ik me graag voor in.’’

28 januari