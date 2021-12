Bezwaren van tafel geveegd tegen metershoge schotelantenne bij de Groene Zoomweg in Harderwijk

De schotelantenne komt te staan naast de hondenren in de hoek van de Groene Zoomweg en het Waterplaspad in Harderwijk. Een inwoonster maakte in juli bezwaar tegen de antenne, waarvoor het college in juni een vergunning heeft verleend. De bezwaarmaker was van mening dat de schotelantenne stralingen zal uitzenden naar haar woning en daarmee haar gezondheid wordt geschaad. De bezwaarschriftencommissie wees haar bezwaar af, omdat de stralingen van de schotelantenne niet zijn gericht naar de woonwijk en in het bijzonder naar het perceel van bezwaarmaker.

Bezwaren buurtbewoners

Na de behandeling in oktober van het bezwaarschrift van de Harderwijkse inwoonster is door diverse buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De bezwaarmakers verklaarden dat zij niet op de hoogte waren van de verleende omgevingsvergunning en hier pas inhoudelijk kennis van namen door het bezwaar van hun mede-buurtbewoonster. Hun bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard door de commissie, omdat de termijn voor het indienen van bezwaar ruim was verstreken en zij tijdig kennis hadden kunnen nemen van het gepubliceerde besluit.

Supersnel internet

Voor de schotelantenne is een locatie nodig zonder hoge gebouwen, begroeiing en een terrein van ongeveer 100 vierkante meter. Die plek werd gevonden in het terrein naast de hondenren nabij de Groene Zoomweg. De grond is eigendom van de gemeente. De schotelantenne heeft een doorsnede van 2,4 meter en is dus bijna 5 meter hoog. De schotel wordt naar het zuiden gericht.