Bijzonder kijkje in het verleden van Harderwijk

Uitbraak norovirus Harder­wijks ziekenhuis St Jansdal: zes patiënten in quarantai­ne

14 december In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op de afdeling Oost zijn inmiddels besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie - quarantaine - gezet. Vooralsnog verkeert niemand in levensgevaar.