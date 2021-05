Bijzondere gasten uit vervlogen tijden in ‘Pension Harderwijk’

Daag, daag, daag, zwarte piet; hij komt niet meer naar Harderwijk

15 mei Het is gedaan met zwarte piet in Harderwijk. De Vrienden van Sinterklaas hebben zich daar na de emotionele discussies van vorig jaar over zijn uiterlijk mee verzoend. Onder de politieke druk om geen stereotype piet meer te verwelkomen en door de beperkingen van corona ontstond ruimte voor nieuw elan. ,,De keuze is gemaakt, nu moeten we door.’’