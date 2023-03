‘Bijzondere, grappige en ontroerende’ verhalen uit de oorlog in watertoren op Harderwijkse Galgenberg

Woningcor­po­ra­tie Centrada uit Lelystad tekent woondeal De Jonge niet: ‘Overheid moet eerst meer huiswerk doen’

De Lelystadse woningcorporatie Centrada heeft gisteren de woondeal met minister Hugo de Jonge niet ondertekend. Zij was niet de enige, ook andere woningcorporaties in de Metropoolregio (MRA) waar Lelystad deel van uit maakt tekenden niet. ,,De afspraken in de deal zijn niet hard genoeg’’, stelt Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada.