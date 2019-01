Bijzondere winkel naar Harderwijkse binnenstad

Piekado, winkel en atelier van Careander in Harderwijk gaat verhuizen. Medio maart openen de winkel en het atelier de deuren in het centrum, op de hoek van de Donkerstraat en de Academiestraat.

De bijzondere winkel is nu nog te vinden aan de Deventerweg. Het is een van de locaties van Careander. Deze organisatie ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Bij Piekado gaat het vooral om het ontwikkelen van vaardigheden op winkel- en creatief gebied in een beschermde situatie. De medewerkers werken zelfstandig waarbij de begeleider in de nabijheid is. De winkel en het atelier bestaan al 22 jaar.