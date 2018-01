Binnenstad Harderwijk tijd onder water na gesprongen waterleiding

Prins Bernhard aanwezig bij nieuw­jaars­con­cert Dolfinarium

8 januari Voor de derde keer wordt zaterdag 20 januari een nieuwjaarsconcert in het Dolfinarium gehouden voor de kankerbestrijding. De opbrengst is bestemd voor de stichting Lymph&Co van prins Bernhard van Oranje, die zelf aanwezig is om de cheque in ontvangst te nemen.