Black Friday maakt Harderwijk nieuwsgierig

Amerikaanse taferelen zijn het nog niet, maar het is vrijdagmiddag wel drukker dan normaal in het centrum. In en rondom de winkel van Jacqueline de Yong staan geel-zwarte bordjes die 20 procent korting op de collectie aangeven. Door de duidelijke verwijzing naar Black Friday loopt het storm in de damesmodezaak. ,,We hebben een heel drukke dag voor ons doen, helemaal voor een normale vrijdag. We merken dat het mensen erg triggert net iets meer te kopen dan ze normaal doen’’, constateert assistent-manager Larissa Zuidema. ,,Klanten vinden het leuk, maar voor veel mensen is het nieuw. Ik moet wel uitleggen dat het over komt waaien uit Amerika.’’

Nieuwsgierig

Dat geldt ook voor Celice Janisse. ,,Ik wist niet waar Black Friday voor staat en kwam er achter doordat ik in mijn mailbox gebombardeerd werd met aanbiedingen. Nu weet ik dat het de dag na Thanksgiving is. Dat maakte me toch nieuwsgierig om even naar de stad te gaan.’’ Ze heeft drie items afgerekend. ,,Met 20 procent korting is het verleidelijk om meer aan te schaffen, maar het geld is nu op’’, lacht de Harderwijkse.

Buiten kun je voor een euro een hotdog en popcorn kopen. Twee in wit geklede Candygirls delen snoepgoed uit. ,,De mensen reageren erg enthousiast en we hebben de bakken al een keer bij moeten vullen’’, vertelt Roline Hund (29). Collega Dianne van den Eng (19) ziet dat de lolly’s het hardst gaan. ,,Kinderen zijn door het dolle heen en zelfs ouderen vinden het leuk.’’

Succes