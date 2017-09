Blije Bietjes maakt stadspark tot sprookjesbos

videoFoodfestival Blije Bietjes in Harderwijk trekt op zondag een paar duizend bezoekers naar het Plantagepark. Op zaterdag is het rustiger.

Door de regen komt de derde editie van Blije Bietjes zaterdag wat traag op gang, maar als het ‘s avonds droog wordt, loopt het Plantagepark alsnog vol. Zondag is het druk en staan rijen voor de bars en foodtrucks. Bij een bui bieden de luifels uitkomst.

Voetbalvrienden

De voetbalvrienden Paul van Renselaar (29), Arnout Vrieling (30) en Arjen van Ark (31) bezoeken gemiddeld vijf keer per jaar een festival. Het is hun derde keer Blije Bietjes. Dit is in vergelijking met Lowlands en Open Air in Amsterdam toch wat anders. ,,Het is voor iedereen, jong en oud, toegankelijk. Het is lokaal, je komt veel bekenden tegen. Het mooie is dat de festivals van deze organisatie allemaal weer anders zijn. Ze focussen zich niet op één doelgroep en vandaag hebben ze er echt hun best voor gedaan om er een dag voor het gezin van te maken’’, aldus Van Renselaar, die ook op zaterdag is geweest. ,,We hebben tot 17.00 uur gewacht tot het droog was. Het was fris, maar door het vuur had iedereen het toch naar zijn zin. En de sfeerverlichting in het donker zorgde voor een totale beleving.’’

Speciaal biertje

Goed eten en drinken vindt Vrieling een sterk punt van Blije Bietjes. ,,Je kunt hier lekker eten en een speciaal biertje drinken. Ook het wijntje is niet standaard.’’ Van Ark is met zijn vrouw en zoontje van negen weken op pad. ,,Blije Bietjes is nu wel een begrip in Harderwijk. Het wordt net als Lalaland steeds beter en leuker.’’

Vooraan het park verkoopt Nandy Karssen uit Harderwijk samen met broer Remke en Ahmet de Turks/mediterraanse specialiteit Köfte. ,,Het is Turks gehakt in een wrap met een tomatensalade en yoghurtsaus, en eventueel een pittig sambalsausje.’’ Ze laat van het onbekende product proeven. ,,Het begint nu te lopen, mensen komen er voor terug en het wordt doorgegeven. Op zaterdag kwamen mensen even snel wat eten, maar bleven niet hangen bij de eettentjes.’’

Gemarineerde zalm

De hamburgers van de Burgerwacht en de hippe Poké Bowl (rijst met gemarineerde zalm en groente) van de Schaftkeet en Brasserie de Bank zijn populair. In totaal zijn er 26 foodtrucks. Hjalmar Vogel van stichting Underground ziet dat het evenement twee keer zo is dan vorig jaar. ,,Mensen willen in september nog lekker buiten zitten als nasleep van de zomer. Die gezelligheid zie je terug. ’s Avonds is het park door de verlichting net een sprookjesbos.’’

De verhuizing van Blije Bietjes van het kazerneterrein naar het stadspark is collega Pepijn Albers ‘heel goed bevallen’. ,,We hebben onszelf vorig jaar overtroffen. Mensen vragen waarom we dit maar één keer per jaar doen en niet vaker.’’

Dat vindt Vogel geen haalbare kaart. ,,We doen dit vrijwillig en hebben ook nog LaLand en Wauw festival. Er is dus geen tijd voor. Maar twee dagen houden we er zeker in.’’