Blijven Dolfinarium-dolfijnen tóch in Harderwijk? Deskundigen uiten twijfels over verhuizing naar China

met video PvdA Harderwijk wil plan voor eendenge­bied, ‘Ontwikkel het nou een keer’

Het hangt al jaren in de Harderwijkse lucht zonder dat er echt over wordt gesproken. Niemand wilde z'n vingers er aan branden. Hoe zou dat vallen in Hierden? Het zwijgen wordt nu doorbroken. Nu moet het maar eens gebeuren, vindt de PvdA. ,,We gooien de knuppel in het eendenhok.’’

6 oktober