Blokkerpand wordt Big Bazar

In de leegstaande winkel van Blokker in de Donkerstraat 14 in Harderwijk komt een Big Bazar. In deze regio is dat na Ermelo de tweede vestiging van deze snelgroeiende keten van discountwinkels.

Op de gevel van het winkelpand is te zien dat de deuren van de Big Bazar opengaan op woensdag 11 oktober. Blokker verhuisde begin augustus naar het pand van voorheen Scheer & Foppen, eveneens in de Donkerstraat.

Big Bazar is een winkelformule van Blokker Holding. De formule biedt een breed, snel wisselend assortiment van duizenden laaggeprijsde artikelen in diverse categorieën. Daaronder vallen persoonlijke verzorging, schoonmaak, huishouden, eten en drinken, textiel en doe-het-zelf.

Action

Daarmee zit Big Bazar in dezelfde hoek als discounter Action. Action heeft 360 vestigingen in Nederland, Big Bazar zit nu rond de 140 en breidt snel uit. Op de website worden makelaars en klanten opgeroepen geschikte winkelpanden aan te melden als mogelijke nieuwe vestigingslocatie.

Action opende in mei van dit jaar in Harderwijk een nieuwe winkel aan de Vuldersbrink; de al langer bestaande vestiging aan de Luttekepoortstraat blijft ook nog enige tijd open. Action heeft in deze regio verder winkels in Ermelo, Putten, Nijkerk, Nunspeet en Zeewolde.

Zelf in de verkoop

Big Bazar staat overigens ook zelf in de verkoop. Blokker Holding besloot in mei van dit jaar zich volledig te richten op Blokker, de winkel waarmee het allemaal begon in 1896. Xenos, ook een winkelformule van Blokker met in deze regio vestigingen in Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet, wordt eveneens verkocht. Marskramer, die nu winkels heeft in Putten, Nunspeet en Zeewolde, gaat verder als franchiseformule.