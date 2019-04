Boek met antieke krantenknipsels over Zuiderzee gevonden op zolder in Harderwijk

In verborgen hoekjes op zolderkamers liggen soms onverwachte geheimen. Peter en Ria Foppen in Harderwijk vonden op hun zolder een boek met oude krantenknipsels uit de jaren dertig, over de afsluiting van de Zuiderzee. Onbekende foto's en curieuze krantenberichten onthullen een stuk geschiedenis van Harderwijk, met tot nu toe onbekende details.

De verzameling krantenartikelen en oude foto's is zo eigenaardig en zo uitgebreid, dat de vinder besloot ze aan te bieden aan vishandelaren Dries en Peter van den Berg, die eind 2018 een palingmuseum hebben geopend in Harderwijk. Een betere promotor van de visserijgeschiedenis van de voormalige Zuiderzee dan de praatgrage Dries van den Berg is nauwelijks denkbaar. Vader en zoon palingboer bekeken het dikke schrift vol knipsels en beseften dat ze iets bijzonders in handen hadden.

Dries van den Berg: ,,Het zijn knipsels die verzameld zijn door visser Willem Foppen, schipper van de HK99. Willem Foppen werd ook wel ‘De Linkse’ genoemd, hij streed in de jaren ‘20 en ‘30 met Eibert den Herder tegen de afsluiting van de Zuiderzee. De knipsels hebben jaren op zolder gelegen bij een achterkleinkind van Willem Foppen.’’

IJsschotsen

De vishandelaar: ,,Ik weet best veel van de geschiedenis van Harderwijk, maar hier lees ik dingen waar ik nog nooit van had gehoord. Het zijn knipsels uit kranten van overal in Nederland, van Harderwijk tot Lemmer, van Elburg tot Enkhuizen, van Spakenburg tot ijsschotsen op de Afsluitdijk. De krantenartikelen gaan allemaal over de Zuiderzee, visserij en over de afsluiting van de Zuiderzee. Veel schrijfsels gaan over ondernemer en politicus Eibert den Herder uit Harderwijk, die ingezonden brieven stuurde naar alle kranten in Nederland en strijd voerde tegen politiek Den Haag. Hij sprak in zaaltjes in alle steden langs de Zuiderzee en hield betogen tegen de afsluiting van de Zuiderzee. Den Herder reageert ook met ingezonden brieven op zijn eigen ingezonden stukken in de kranten, hij schrijft zelfs recensies over zichzelf en over zijn garnalenfabriek en visconserven, heel bijzonder.’’

De strijd tegen de afsluiting van de Zuiderzee was een op voorhand verloren gevecht, omdat minister Cornelis Lely, die het plan had bedacht, een te grote invloed had. Toch gaf Eibert den Herder de moed niet op, hij liet in 1930 zelfs een film maken over de visserijsector rond de Zuiderzee, waar toen 3.000 mensen werkten. Over het maken van de film verschenen weer artikelen in de kranten. Van den Berg: ,,Den Herder romantiseerde in de film het leven van de vissers. Hij handelde deels uit eigenbelang, omdat hij een visconservenfabriek had. Maar wat me uit de krantenartikelen ook duidelijk is geworden is dat Den Herder oog had voor maatschappelijk onrecht en opkwam voor gedupeerden. Onder veel vissers werd armoede geleden.’’

Bazuinstoot

De toon en het taalgebruik in de artikelen zijn bloemrijk en archaïsch, het lijken soms apocalyptische profetieën. Eibert den Herder richt een politieke partij op, de Zuiderzeepartij, waarmee hij in de Tweede Kamer probeert te komen. Hij voorspelt onheil in een open brief aan de minister, die de Zuiderzeewet wil aannemen: ‘Zwijgen doe ik echter nooit over een zaak, die volgens mijn heilige overtuiging op een drama uitloopt. Wil Zijne Excellentie na deze zesde Bazuinstoot, de zevende nog niet blazen, dan zal de vloed het doen. Eén ding staat vast: de Zuiderzee komt nooit droog, daar zullen de Natuurelementen wel voor zorgen.’.

Volledig scherm Toon Mons geeft, namens de eigenaren Peter en Ria Foppen, het boek met antieke knipsels in eeuwige bruikleen aan Peter van den Berg van Palingmuseum Harderwijk en Corien van der Meulen van Stadsmuseum Harderwijk © Hemmy van Reenen

Kleine oplage

Vader en zoon Van den Berg hebben drukkerij Wedding in Harderwijk opdracht gegeven alle knipsels in te scannen en er een boek van te maken. In een oplage van 2 exemplaren is het boek voorlopig gedrukt, eentje voor de achterkleinzoon van Willem Foppen die de artikelen verzamelde, en een voor het Stadsmuseum Harderwijk. Vrijdag werden de boeken symbolisch overhandigd door Toon Mons (namens eigenaren Peter en Ria Foppen) aan Peter van den Berg van Palingmuseum Harderwijk en Corien van der Meulen van Stadsmuseum Harderwijk.

Maar eerst zijn de twee exemplaren van het boek drie maanden lang in te zien op een expositie bij het palingmuseum Dries van den Berg in Harderwijk, waar tot 8 juni ook de film van Eibert den Herder ‘De Nieuwe Zuiderzeefilm’ (uit 1930), wordt getoond en schilderijen van Eibert den Herder zijn opgehangen. Mensen mogen de boeken met krantenknipsels doorbladeren, de toegang is gratis.