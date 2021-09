Boer en rockzanger uit Zeewolde popelt om zijn album te promoten, maar corona staat in de weg: ‘Ik heb nu niks te bieden’

De formatie van het kabinet is nog in volle gang, maar het ministerie van rock ’n roll is al opgetuigd. Het zetelt aan een buitenweg in Flevoland. Om precies te zijn: in een boerderij in Zeewolde. Topman is Jan Hoving, voormalig zanger van Vandenberg’s Moonkings waarmee hij drie albums maakte. Nu deze band een pauze neemt - Adje Vandenberg heeft onder zijn eigen naam een album gemaakt - laat hij The Morr (The Ministry Of Rock ‘n Roll) op de wereld los.