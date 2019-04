Boete NVWA op Koningsdag in Harderwijk kost duizend euro

Zon maakt natte start Koningsdag later op de dag goed in Harderwijk

27 april De Koningsdag in Harderwijk had door de nattigheid een rustige start, maar toen de zon eenmaal doorbrak bezochten zo'n 10.000 mensen de verschillende activiteiten in de stad. ,,Als het vanaf het begin af aan mooi weer was geweest, was het nog voller geweest. Maar het is een prachtige dag geworden’’, vindt Peter Sels, voorzitter van de Oranjevereniging Harderwijk.