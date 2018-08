Boete voor boerenfamilie uit Meerveld die weigert kalf af te maken

'Drugs­vis' voor dolfijnen en zeeleeuwen in het Dolfinari­um

2 augustus De dolfijnen en vissen in het Dolfinarium wacht een bijzondere maaltijd. Duizenden kilo's vis werd eerder deze maand in beslag genomen bij een drugsvangst. Tussen de vis was 1125 kilo cocaïne verstopt. De politie en het openbaar ministerie delen de in beslag genomen vis uit aan Nederlandse parken met dolfijnen, zeeleeuwen en zeeaquariums.