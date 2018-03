Boete voor Harderwijkse potloodventer

K. verklaarde vandaag voor de rechtbank in Zutphen dat hij die warme zomerdag aan het wandelen was op het Beekhuizerzand. Om 10.00 uur werd hij staande gehouden door een motoragent, omdat hij voldeed aan het signalement van een ‘potloodventer’. Een man van eind 50, 1.85 meter lang en grijze kleding zou meerdere vrouwen hebben aangekeken terwijl hij in de bosjes masturbeerde.

De vrouwen werd gevraagd om K. vanaf zo'n 80 meter afstand te bekijken om te zien of ze hem herkenden. En dat bleek het geval. Een jonge vrouw was er 100 procent zeker van dat K. de man was die zij in de bosjes had gezien.

Persoonsverwisseling

De Harderwijker hield echter vol onschuldig te zijn. Volgens zijn advocaat moet er sprake zijn van een persoonsverwisseling en was K. simpelweg 'op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats'.

Zij probeerde haar pleidooi kracht bij te zetten door te benoemen dat een aantal vrouwen sprak over een man met een spijkerbroek en pet. K. had die dag een korte joggingbroek aan.