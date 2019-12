Boetes voor Harderwijkse oma en moeder na waarschuwen voor zedendelinquent

Reina waarschuwde dochter Manon dat er een zedendelinquent in haar buurt zou rondlopen en schond daarmee haar beroepsgeheim als hulpverlener. Manon, moeder van twee kinderen, gooide de waarschuwing in de groepsapp in de woonbuurt toen de politie naar haar zin niet snel genoeg ingreep en maakte zich daarmee schuldig aan smaadschrift.

Veiligheid kinderen

De politierechter legde beiden eenzelfde onvoorwaardelijke boete op als die ze in eerste instantie ook hadden gekregen en waartegen ze in beroep zijn gegaan. Beide vrouwen stelden vorige week ter zitting achter hun handelwijze te staan omdat ze zich grote zorgen maakten over de veiligheid van hun (klein)kinderen.

Zorgen

Het incident speelde vorig jaar zomer al. Van Loo, hulpverlener in de zorg, zag toen tot haar schrik een oud-cliënt van haar folders bezorgen bij haar dochter in de Harderwijkse buurt Drielanden. Omdat het volgens Van Loo een onverbeterlijke , ook voor kinderen gevaarlijke zedendelinquent zou zijn die er onbegeleid rondliep en ze zich zorgen maakte over haar kleinkinderen belde ze direct dochter Manon.

Aangifte

Die informeerde de politie; toen die naar haar zin niet snel genoeg in actie kwamen zette ze de waarschuwing -inclusief foto van de man- in de buurtapp. De boodschap werd snel verspreid en de politie trok bij hen aan de bel. Uiteindelijk deden de man en de ex-werkgever van Van Loo, zorginstelling ’s Heeren Loo, aangifte bij de politie.

Concreet gevaar