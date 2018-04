Boetes voor roken in Harderwijkse horeca

Harderwijk struikelt over afval: plan om meer te scheiden uitgesteld

26 april Het plan om oudpapier en groente-, fruit- en tuinafval apart in te zamelen in de binnenstad en bij de hoogbouw in Harderwijk is voorlopig van de baan. De politiek wil voorkomen dat met de invoering ervan 750.000 euro wordt ‘weggegooid’.