Bomen weg voor herinrichting wegen bedrijventerrein Harderwijk

Voor de herinrichting van een aantal straten op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk worden 81 bomen verwijderd en deels verplant. De bedoeling is ruim 70 nieuwe bomen te planten.

Om de revitaliseringsplannen in de diverse straten van bedrijventerrein Lorentz uit te kunnen voeren, is het volgens de gemeente noodzakelijk dat 81 bomen worden verwijderd of verplaatst.

De bomen zouden als gevolg van de aanleg van parkeerplaatsen en trottoirs aan één zijde van de rijwegen te dichtbij of zelfs in de verharding komen te staan. Dat kan ertoe leiden dat boomwortels beschadigd raken bij het aanbrengen van de fundering voor de bestrating of dat de boomwortels later de verharding weer omhoog drukken.

Het gaat om 42 esdoorns in de Snelliusstraat, 26 esdoorns in de Buys Ballotstraat, 11 esdoorns in de Réamurstraat (waarvan zeven worden verplant) en 2 essen in de Daltonstraat.