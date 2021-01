Boni Harderwijk sluit uit voorzorg vroeg de deuren, politie alert op relschoppers

Zorgcentra Harderwijk, Ermelo en Putten zitten aan de grens met coronazie­ken: ‘Alarmbel­len rinkelen’

8 januari In de zorgcentra in Harderwijk, Ermelo en Putten neemt het aantal bewoners met corona nog steeds toe. De situatie is zorgelijk, stelt manager Ard Kleijer van Zorggroep Noordwest-Veluwe. ,,We vermoeden dat de besmettingen vooral binnenkomen via familie.’’