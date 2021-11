Boost voor sociale huur in Harderwijk: bouw start in 2025

Genoeg plek voor reguliere zorg in de St Jans­dal-ziekenhui­zen, maar komt men eropaf?

Terwijl de drukte in veel ziekenhuizen toeneemt, bleef het in St Jansdal in Harderwijk en Lelystad relatief rustig. Het ziekenhuis communiceerde zelfs dat mensen er terecht kunnen voor snelle reguliere zorg. Maar is daar ook gebruik van gemaakt?

