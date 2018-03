Boothuizen Harderwijk gaan de lucht in

De boothuizen aan de strekdam in Harderwijk gaan de hoogte in. Op de betonnen balken net boven het water worden nu de stalen skeletten voor de opbouw geplaatst. Van de eerste twintig boothuizen zijn er nog vijf te koop.

De bouw van de boothuizen is na de zomer van 2017 vertraagd geraakt. Aanvankelijk was de planning dat ze eind vorig jaar al zouden worden opgeleverd, maar nu wordt gemikt op juli.

Volgens Reijer Schuurkamp van Brandt Makelaars heeft de vertraging te maken met veranderingen in de bouw. In eerste instantie zouden de boothuizen als casco worden opgeleverd, met wanden en vloeren. De kopers zouden dan nadere afspraken moeten maken over de verder afwerking.

Vloerverwarming

Maar volgens Schuurkamp bleek die aanpak niet goed te werken. Om meer aan te sluiten bij de wensen van de kopers werd het plan op voorhand al verder aangekleed. Zo hebben alle vloeren straks vloerverwarming, zijn de boothuizen geïsoleerd en voorzien van een brandwerend systeem en vaste trappen.

De boothuizen zijn bedoeld als recreatief onroerend goed. Beneden is de plek om een boot te stallen, boven is een klein appartement. Ze zijn geschikt voor verhuur en logies, maar er mag niet in worden gewoond.

Inmiddels is begonnen met de opbouw van de boothuizen. Dinsdagmiddag is er een officieel momentje om de laatste fase van de bouw in te luiden. Volgens de planning worden de boothuizen in juli opgeleverd. Dertien van de twintig zijn verkocht, er is een optie op twee boothuizen en er zijn nog vijf te koop. Er is volgens Schuurkamp ook belangstelling vanuit Duitsland.

Hij verwacht dat de bouw van nog eens twintig boothuizen in het najaar van start gaat. Die komen wat dichter bij de stad te liggen.