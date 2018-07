Boottoeristen 'blij verrast' door vernieuwd Harderwijks havengebied

Uitgaansge­bied Harderwijk moet nog even wachten op vernieu­wing

12:26 Er is voorlopig geen geld om de bestrating in het uitgaansgebied van Harderwijk te vervangen. Wel is het college van burgemeester en wethouders van plan om met ondernemers en bewoners in gesprek te gaan om te kijken of er op korte termijn 'kleinere verbeteringen' kunnen worden gerealiseerd.