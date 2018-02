Borstkankerpatiënten in de watten gelegd op valentijnsverwenochtend

videoHet was woensdagmorgen genieten geblazen voor 35 vrouwen in Harderwijk die in de afgelopen drie jaar behandeld zijn voor kanker. Annegreeth Hamstra, mammacareverpleegkundige en Gerda Kroon, oncologieverpleegkundige van het St Jansdal ziekenhuis, hebben samen met Borstkankervereniging Nederland deze ochtend gestalte gegeven. Voor de dertiende keer zijn vrouwen tijdens deze Valentijnsverwenochtend in de watten gelegd.

In de Dageraitzaal van het ziekenhuis hebben schoonheidsspecialistes, kapsters, masseurs en pedicures de handen vol om de vrouwen mooi te maken of een workshop te laten beleven. De vrouwen, die allemaal een moeilijke tijd achter de rug hebben of nog volop in behandeling zijn, laten zich deze verwennerij lekker aanleunen.

Milly Berg (65) uit Nunspeet is voor de eerste keer aanwezig. ,,Mijn man had het gelezen en mij hiervoor aangemeld. Het is heerlijk, ik ga als herboren naar huis'' lacht ze. Afgelopen zomer is zij geopereerd en het gaat heel goed met haar. ,,Wat ik zo bijzonder vind, is dat veel meer vrouwen borstkanker hebben dan je denkt. Ik werk in een boekhandel en kom hier klanten tegen, van wie ik niet wist dat ze ook ziek zijn geweest. Het is goed dat we er met elkaar over kunnen praten'' vindt zij. Want het is niet alleen de ziekte, waar de patiënt mee te maken krijgt, ook de gevolgen kunnen verstrekkend zijn.

Ambassadeur

,,Het delen van ervaringen gaat toch het best met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt'' stelt Annie Terpstra - Van Oort. Door eigen ervaring kan zij als ambassadeur van de BVN meepraten over het hebben van borstkanker. ,,Dat niet alleen, ik heb ook een zusje aan deze ziekte verloren. Ik weet waar ik het over heb, net als de andere ambassadeurs, we hebben allemaal borstkanker gehad'' gaat ze verder.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Valentijnsverwenochtend voor ex-borstkankerpatiënten. Foto: Bram van de Biezen