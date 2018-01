Boswachter: Ga nog niet het bos in

In de bebouwde kom zijn volgens de gemeente ruim twintig bomen omgewaaid of door de brandweer uit voorzorg omgezaagd. Door een windhoos zijn in het Slingerbos vier bomen tegelijk omgegaan waarbij een huis en een schuur schade opgelopen hebben. Van de monumentale Ginkgo in het Hortuspark is een top uitgebroken. De boom wordt later nader onderzocht. Op begraafplaats Oostergaarde zijn bomen omgevallen. Verder zijn er bij particulieren veel naaldbomen en coniferen omgevallen of zijn er takken van afgebroken. Als deze de stoep of de weg blokkeerden zijn ze door gemeente of brandweer van de weg afgehaald.