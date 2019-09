Bouw 48 sociale huurwoningen in Harderwijk binnenkort van start

Vloghit Kakhiel zoekt vergeefs naar Han in Hanzestad Harderwijk

16 september De stationsomgeving is ‘bruisend’, de stadscamping is ‘vet raar’ en de planten op de Boulevard ‘tropisch’. Op zijn gebruikelijk droge toontje heeft de bekende vlogger Kakhiel Harderwijk onder handen genomen. De video van zijn wandeling is inmiddels al 11.000 keer bekeken.