Bouw- en Infrapark Harderwijk zet de deuren open

Harderwij­ker Ziekenhuis St Jansdal doet sigaret op het hele terrein in de ban

23 februari Een sigaretje opsteken om als ziekenhuispatiënt even tot rust te komen? Dat is er vanaf 1 april bij het St Jansdal niet meer bij. Het ziekenhuis voert een volledig rookverbod in. Niet alleen binnen maar ook buiten op het terrein van het ziekenhuis worden sigaretten in de ban gedaan. De patiëntenraad van het ziekenhuis is het niet met het besluit van het bestuur eens.