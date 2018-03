'Bouw starterswoningen onder de 150.000 euro'

VVD-lijsttrekker Christianne van der Wal benoemde het deze week kort tijdens het lijsttrekkersdebat in het stadhuis tijdens een discussie over het tekort aan betaalbare woningen in Harderwijk, waardoor met name starters en jongeren in de problemen komen. De stelling was dat de gemeente goedkope woningbouw zou moeten subsidiëren.

In haar debat met Gerrit Kevelam (Gemeentebelang), waarbij beiden tegen die subsidie waren, voerde Van der Wal aan dat de gemeente zou moeten zorgen dat er woningen worden gebouwd die goedkoper zijn dan 150.000 euro.

Singles

Nu gaat de goedkoopste woningbouwklasse in de gemeentelijke woonvisie tot een prijs van 200.000 euro. Ook woningen van 195.000 euro voldoen daaraan. ,,Maar dat is met name voor jongeren en singles niet op te brengen',, aldus Van der Wal.

Initiatiefnemer voor het invoeren van een echt goedkopere klasse is fractievoorzitter Peter de Groot. ,,We willen starters niet subsidiëren om een woning van 170 - 180.000 euro te kunnen kopen. Maar we kunnen in de woonvisie wel opnemen dat er ook woningen moeten komen tot 150.000 euro. Dan krijg je een ander type woningen, kleiner dan eengezinswoningen, met twee kamers, 60 tot 80 vierkante meter.''

Splitsen

Dat kan in de vorm van (gestapelde) nieuwbouw, maar ook door grote woningen te splitsen of door het verbouwen van leegstaande kantoorpanden.