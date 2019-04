Staatssecretaris onderzoekt aanleg van extra spoor bij Harderwijk

In de loop van dit jaar komt er meer duidelijkheid of er een keervoorziening kan worden aangelegd bij Harderwijk voor intercitytreinen.

Dat stelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven-van der Meer in antwoord op Kamervragen van PvdA-Tweede-Kamerlid Gijs van Dijk. ‘De vervolgfase van het Toekomstbeeld OV zal meer inzicht bieden wanneer en in welke mate mogelijke maatregelen op dit baanvak aan de orde zijn,’ luidt het nogal cryptische antwoord van de staatssecretaris op de vraag of ze bereid is het extra spoor bij Harderwijk te onderzoeken.

Woordvoerder Joris Schouten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft uitleg bij het antwoord van Van Veldhoven: ,,Eenmaal per jaar komen vervoerders, ProRail, provincie en het rijk bijeen om de toekomst van het openbaar vervoer in Nederland te bespreken. In februari 2019 is een eerste Toekomstbeeld OV gepresenteerd, met onder meer het plan om een snelle intercity-ring door Nederland te leggen, langs negen steden. Ook het traject Utrecht-Zwolle zit in die ring en wordt dus nader onderzocht. Het derde spoor en de keervoorziening bij Harderwijk zijn onderdeel van deze studie.’’

Rover

Recent is nog eens aangedrongen op het keerspoor, door reizigersorganisatie Rover. Zo'n derde spoor bij Harderwijk is nodig, vindt Rover, om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Utrecht en Zwolle. Rover heeft zijn advies neergelegd bij de Gelderse informateur Mark Bouwmans, die de onderhandelingen aanstuurt voor het vormen van een nieuw dagelijks bestuur voor de provincie Gelderland..

Met een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de maak probeert Rover invloed uit te oefenen op de koers van de provincie Gelderland. Die moet zich hard maken om de huidige halfuursdienst van Harderwijk naar Zwolle en Amersfoort om te zetten in een kwartierregeling, vindt Rover.

50 jaar niets veranderd

,,Sinds de NS in 1970 de frequentie tussen Utrecht en Zwolle verhoogde van eens per uur naar eens per half uur, is er vrijwel niets meer veranderd. Het spoorboekje uit 1970 is in Harderwijk nog steeds te gebruiken. Verbeteringen zijn er in een halve eeuw niet geweest’’, zegt regiocoördinator René Coveen van Rover. ,,Dat komt doordat er op dit baanvak maar twee sporen zijn. Omdat passeren niet kan is een kwartierdienst nu dus niet mogelijk. Daarvoor heb meer sporen nodig.’’

