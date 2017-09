'Brandje' bij palingroker Van den Berg: maand dicht en tonnen schade

,,Moet je kijken, de palingrookkast ziet er van buiten nu net zo uit als van binnen: pikzwart", zegt Dries van den Berg hoofdschuddend. ,,Waar je ook kijkt of voelt: overal roet, roet, roet." In zijn handen klemt hij de verkoolde boosdoener. ,,Een date-logger. Houdt de temperatuur in de rookkast bij. Relaistje doorgebrand. Op houtsnippers gelekt. Dat is dus gaan branden. Ongelooflijk", klinkt het staccato.

Schade

Pas bij nadere inspectie bleek hoe groot de schade was. Want juist die brandvertraging zorgde voor een enorme rookwolk, die zich door het hele pand verspreide. Naar de winkel, waar het roet zich nestelde in elke hoek en naad van de vitrines en toonbanken (,,Wist je dat rvs gaat oxideren door rook?"). Naar de koeling, waar vijf kuub verse vis stond (,,Kon zo de kliko in"). Onder het systeemplafond dat praktisch door de hele zaak (,,Moet er allemaal uitgesloopt worden"). Van den Berg zucht: ,,We hebben duizenden manuren nodig om de boel schoon te krijgen. Hopelijk hoeven we niet langer dan een maand dicht."

Beroerde timing

Het is niet voor het eerst dat de vermaarde Harderwijker visboer met brand te maken heeft. In 1999 brandde zijn zaak compleet af. ,,Dat was ook heel erg. Maar dit keer is de timing wel heel beroerd. Over acht maanden is de nieuwbouw aan de Stephensonstraat klaar. Dat kost al bloed, zweet en tranen. Dit kunnen we er echt niet bij hebben. Het is moeilijk inschatten, maar ik denk dat de schade 3 à 4 ton is. Voor een groot deel is dat derving van inkomsten. Natuurlijk zijn we verzekerd, maar daar komt je toch nooit helemaal goed uit. Los daarvan is het gewoon heel naar voor mijn medewerkers en de klanten."