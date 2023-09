Brandstichting azc Harderwijk bewezen, flinke celstraf voor voormalige bewoner Omar (22)

‘Achterka­mer­tjes­over­leg’ over omstreden windpark bij Ermelo doet bommetje afgaan in gemeente­raad

Het politieke seizoen is amper begonnen of het eerste bommetje is al ontploft in de al jaren onrustige gemeenteraad van Ermelo. Een ‘achterkamertjesoverleg’ met de gedeputeerde over een omstreden windpark zorgt bij meerdere partijen voor ergernis. Het gevolg: ze gaan rollebollend over straat.