Brandweer Harderwijk staat voor bijzondere klus als chauffeur van rouwauto vast komt te zitten in lift

Harderwijk stuurt brandbrief aan Slob: ‘Aanpak ventilatie­nor­men in scholen werkt niet’

20 februari Harderwijk heeft een brandbrief gestuurd aan minister Arie Slob van Onderwijs over de aanpak van de ventilatienormen in schoolgebouwen. Volgens de gemeente is het budget onvoldoende, ontbreekt een visie op verduurzaming en is het tijdspad onrealistisch. Dit werkt niet in de praktijk, zegt onderwijswethouder Marcel Companjen.