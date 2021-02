Brandweer Harderwijk staat voor bijzondere klus als uitvaartondernemer vast komt te zitten in lift

‘Randmeren veranderen weer in troebele poel als er niet snel wordt ingegrepen’

26 februari Wanneer er niet snel wordt ingegrepen, veranderen de Randmeren binnen enkele jaren weer in een troebele, donkergroene plas. Daarvoor waarschuwt de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren (SMWR). ,,En dan is het gedaan met het watertoerisme’’, zegt voorzitter Kees Kooijman. ,,Maar er is een oplossing: verdiep delen van het meer en creëer moerasgebieden langs de oevers.”