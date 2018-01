Brandweer Harderwijk zoekt nieuwe vrijwilligers: 5600 brieven de deur uit

Het lijkt wel of er steeds minder animo is voor de brandweer, terwijl deze vrijwilligers logischerwijs hard nodig zijn. Ook in Harderwijk kost het tegenwoordig meer moeite om vrijwilligers voor de brandweer te vinden, zo merkt ook Alfred van Asselt (37) op. Hij is al 17 jaar werkzaam bij de brandweer en op dit moment is hij postcommandant van de brandweer in Harderwijk.



,,Het wordt steeds lastiger om mensen te werven. Vroeger hoefden we geen brief te sturen. Dan ging het vaak van vader op zoon. De beschikbaarheid van de mensen is lastig, ze werken vaak buiten Harderwijk. We zoeken vooral mensen die overdag in Harderwijk werken, zodat ze met 3 of 4 minuten op de kazerne kunnen zijn", zegt hij.