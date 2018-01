Brandweer herdenkt collega's die stierven in aangestoken vuurzee Harderwijk

De brandweer kreeg die dag rond half drie 's nachts melding van een brand in een pand aan de Smeepoortstraat. Daar aangekomen stonden tien van de twaalf bewoners buiten. Twee dappere brandweerlieden, Harm Foppen en Erik Timmer (destijds 28 en 23 jaar) gingen naar binnen om de andere twee te zoeken. Daarbij werden ze echter verrast door een vuurzee die in alle hevigheid losbarstte. De twee stonden op de trap naar de zolderverdieping en raakten bedolven onder het instortende dak met noodlottig gevolg. Naast de twee brandweerlieden bleek ook bewoner Marco Sakkers te zijn gestorven. De andere vermiste bewoner meldde zich gelukkig 's anderdaags.

De grootste nachtmerrie

Marijke van Dijk was destijds tien jaar oud, maar kan zich levendig voorstellen welke impact dit moet hebben gehad op het korps. "Dit is natuurlijk de grootste nachtmerrie van elke brandweerman of -vrouw." Ook op de Harderwijkse samenleving was de impact groot, zeker nadat bleek dat de brand was aangestoken. De dader, een vrouw, werd daarvoor veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf plus tbs met dwangverpleging.