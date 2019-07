Brandweer weet overslaan schuurbrand naar woning te voorkomen in Hierden

Gemeente Harderwijk: wilde bloem zorgt niet voor extra tekenge­vaar

22 juli Het inzaaien van wildmengels in groenstroken in woonwijken is niet schadelijk voor de volksgezondheid. Dat zegt het gemeentebestuur in antwoord op vragen van Gemeentebelang Harderwijk. Die vreest voor een toename van teken bij speelplaatsen.