Broodfonds op de Veluwe neemt rol verzekeraar over

Update Elf restau­rants in regio krijgen (weer) Bib Gourmand, Tante Blanche in Brummen levert in

17:25 Bistro De Olliemölle in Borculo en Coperto Restobar in Zwolle zijn voor het eerst onderscheiden met een Bib Gourmand en staan daarmee in de nieuwe gids die Michelin jaarlijks uitgeeft. De rode draad in deze selectie is het driegangenkeuzemenu voor maximaal 39 euro. Elk bekroond restaurant biedt een goede verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier.