Buren in Hierden van stikstofminister zijn helemaal klaar met boerenprotesten: ‘Bange agenten gezien’

PvdD Gelderland wil einde aan eendenindu­strie in Harderwijk en Ermelo: ‘Koop bedrijven uit’

Er moet een einde worden gemaakt aan de eendenindustrie in Harderwijk en Ermelo. Dat bepleit de Partij voor de Dieren Gelderland. De Statenfractie stelt voor de bedrijven in het ‘eendengebied’ in Harderwijk op te kopen en deze terreinen te gebruiken voor woningbouw of de aanleg van de zonneparken. Ook wil de partij dat Tomassen Duck-To in Ermelo wordt uitgekocht.

14 juni