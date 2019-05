Buren vinden locatie migrantenhotel Harderwijk niet geschikt

Rondvaart­be­drijf Rederij Randmeer strijdt voor beste plekjes in de Veluwse havens

26 mei Rondvaartboten lijken door de gemeenten Harderwijk en Elburg te worden gezien als een last. Vanwege hun enorme omvang nemen ze immers veel ruimte in beslag. De schepen zijn weliswaar welkom, maar dan wel op een plek waar ze niet in teveel in de weg liggen. ,,Zonde’’, vindt Bert Dokter, mede-eigenaar van Rederij Randmeer, die rondvaarten houdt vanuit Harderwijk en Elburg. ,,Toeristen vinden het namelijk nog altijd geweldig om een stukje te varen op de Randmeren.’’