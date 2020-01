Burgemeester: aangevallen pedoseksueel Harderwijk en zijn gezin gaan verhuizen

De ontuchtpleger op wiens huis in Harderwijk zondag een aanslag met een soort vuurwerkbom werd gepleegd, gaat noodgedwongen verhuizen. Dat heeft de burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik, zojuist bevestigd. ,,Dit is heel triest”, zegt hij er over.

De bewoner van het huis is veroordeeld voor seks met minderjarige jongens. De incidenten vonden plaats in het westen van het land. De man heeft zijn straf er op zitten en is in mei vorig jaar naar Harderwijk verhuisd om daar samen met zijn vrouw en vier kinderen een nieuw leven op te bouwen.

Niet op de hoogte

Burgemeester Van Schaik is niet op de hoogte gebracht van de komst van de man. ,,Dat hoeft ook niet, want hij had zijn straf uitgezeten en hoefde niet meer aan voorwaarden te voldoen.” Later werd Van Schaik alsnog ingelicht, dat gebeurde via een bewoner uit de gemeente waar de man de fout in is gegaan. ,,Daarna hebben we contact gelegd met het gezin.” Ook de wijkagent werd op de hoogte gebracht.

Pamflet

,,Alles verliep toen rustig”, zegt de burgemeester. Dat veranderde toen medio december huis-aan-huis een pamflet werd bezorgd, waarin de man met volle naam en adres wordt genoemd en linkjes staan naar verhalen over zijn veroordelingen. Er werd een steen tegen het huis gegooid, banden werden lekgestoken, de auto van het gezin werd besmeurd.

Bij meerdere buurtbewoners viel eind januari een brief in de bus waarin ze werden gewaarschuwd voor een veroordeelde pedofiel die in hun straat zou wonen. Deze persoon werd met naam en toenaam genoemd en ook zijn adres werd vermeld.

Zondag vond het ernstigste incident plaats: er ontplofte een vuurwerkbom in het huis. De politie zegt alle sporen veiliggesteld te hebben en onderzoek te doen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Volgens Van Schaik heeft het gezin nu zelf besloten om ergens anders te gaan wonen. ,,In dat besluit hebben wij zeker niet het voortouw genomen, wij willen ze vooral een veilig thuis bieden.” De gezinsleden worden nu tijdelijk elders ondergebracht.

Triest

Van Schaik noemt het ‘triest’ dat dit in Harderwijk is gebeurd. ,,Triest voor dit gezin, maar ook voor de vele bewoners die er goed uit wilden komen.” Tijdens een buurtbijeenkomst over dit onderwerp, vlak nadat het pamflet was bezorgd, merkte de burgemeester al dat de buurt er heel verschillend in stond. ,,Er waren ook mensen die beseften dat je veroordeelden ergens moet opvangen. En er waren mensen die meteen zeiden dat ze weg moesten. Helaas hebben sommige mensen voor eigen rechter gespeeld.”