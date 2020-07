Burgemeester betreurt dat Damtweet soms verkeerd is begrepen

Hennepkwe­ke­rij bij de buren wekt al verbazing maar wáár stonden die planten?

10:49 Vol verbazing reageren buurtbewoners in Harderwijk; op de vondst van een hennepkwekerij in de straat, maar vooral als ze horen dat de apparatuur en de planten werden aangetroffen in een uitgegraven kruipruimte onder de woning. ,,Dat is toch ontzettend dom?!’’