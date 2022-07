Burgemeester én buurt blij met slagbomen rondom huis stikstofminister: ‘Ook voor onze veiligheid’

UPDATE | MET VIDEO Noodveror­de­ning Hierden verlengd: wijk van stikstofmi­nis­ter blijft veilig­heids­ri­si­co­ge­bied

De noodverordening in Hierden is verlengd tot en met 17 augustus. Het gebied rondom de woning van stikstofminister Christianne van der Wal blijft een veiligheidsrisicogebied. Ook is het nog steeds verboden om in het gebied met een groep samen te komen.

17:32