Burgemeester Gorter: Zeewoldse asielzoekers naar Harderwijk

In een mail, gericht aan de gemeenteraad, geeft Gorter toelichting op zijn oproep. Volgens de Zeewoldse burgemeester zouden asielzoekers die in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk onder behandeling staan van specialisten, in de regio gehuisvest moeten worden. De meest logische keuze is dan het azc in Harderwijk, dat is gevestigd op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord. Dat azc heeft een capaciteit van 800 mensen, maar is momenteel nog niet eens voor de helft gevuld.