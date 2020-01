Burgemeester Harderwijk baalt van rel om weggepeste zedendelinquent: ‘Die vuurwerkbom zag ik niet aankomen’

‘Eigen huurders’ krijgen voorrang op nieuwbouw Veluwe om doorstro­ming in huursector te stimuleren

30 januari Omnia Wonen en Uwoon experimenteren met het toewijzen van hun huurwoningen. Door eigen huurders voorrang te geven, hopen ze doorstroming in de woningmarkt te stimuleren. Een pilot in Nunspeet was al een succes, nu is Elburg aan de beurt.