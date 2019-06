Burgemeester heeft buurt nodig om te weten wat er speelt rond het azc in Harderwijk

Buurt rond azc Harderwijk woedend op burgemees­ter na steekpar­tij: ‘U doet te weinig voor onze veiligheid’

18 juni Omwonenden van het asielzoekerscentrum in Harderwijk hebben bij burgemeester Harm-Jan van Schaik op hoge toon hun beklag gedaan over aanhoudende incidenten met asielzoekers, over onveiligheid in hun wijk en het feit dat de burgemeester te weinig doet om de veiligheid te verbeteren.