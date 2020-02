Burgemeester mocht Coffeeshop Liberty in Harderwijk direct sluiten

Daarmee trekt de Raad het tapijt onder de juridische voeten van uitbater C. Görgen vandaan. Die meende dat Liberty nog zeker een jaar open had kunnen en moeten blijven, totdat nieuwe coffeeshop Tommy’s in maart 2018 open ging. De Raad is het echter geheel eens met het sluitingsbevel van de burgemeester, zo blijkt vandaag uit de einduitspraak.

Intrekking

De burgemeester trok in juni 2017 de gedoogvergunning van de uitbater in, omdat die een veroordeling aan de broek had gekregen. Hij werd door de strafrechter veroordeeld voor het bezit van 52 kilo hennep, 104 keer de toegestane handelshoeveelheid.

Geen andere keus

Volgens de Raad had de burgemeester geen andere keus dan om die gedoogvergunning in te trekken. Voor een tijdelijke sluiting, of overgangsperiode was geen ruimte, zo blijkt uit de uitspraak. Ook voor een overname van Liberty door een andere uitbater was het te laat, want de nieuwe uitbater nam de coffeeshop pas over toen de gedoogvergunning al was ingetrokken. En dan hoeft de burgemeester niet alsnog een nieuwe gedoogvergunning af te geven.