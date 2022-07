Burgemeester Van Schaik van Harderwijk: ‘Het hele dorp Hierden staat om de minister heen’

Met video Maak kennis met de bejaarden van het Dolfinari­um in Harderwijk: ‘In het wild had ze het nooit gered’

Maak kennis met grijze zeehond Friet (49), walrus Olga (40) en tuimelaardolfijn Honey (55), de bejaardenafdeling van het Dolfinarium in Harderwijk. Het drietal leeft al decennia in het park en alle drie de dieren hebben een leeftijd bereikt die zeer uitzonderlijk is voor hun soort. ,,In het wild was Olga al op jonge leeftijd gegrepen door een ijsbeer.’’

