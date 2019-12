Burger King in Harderwijk opent komende dinsdag de deuren

Boetes dreigen voor oma en moeder uit Harderwijk na waarschu­wing voor ‘pedofiel’

11 december Wat weegt zwaarder: zorg om veiligheid van kleinkinderen of de plicht als hulpverlener tegenover derden te zwijgen over je cliënten? Voor Reina van Loo (61) uit Harderwijk is het duidelijk het eerste. Of de politierechter er in haar geval ook zo over denkt, is zeer de vraag. Het Openbaar Ministerie wil in ieder geval dat ze (alsnog) een boete van 400 euro krijgt voor het schenden van haar beroepsgeheim.